Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Doğu Karadeniz'de ise şiddetli sağanak bekleniyor. İşte 5 günlük haritalı hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
1 / 9
SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2 / 9
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
3 / 9
5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:
4 / 9