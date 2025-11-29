  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti

Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İzmir, Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle tekneler karaya vurdu, çatılar uçtu.

Kaynak: DHA
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti - Resim: 1

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren İzmir'de, gök gürültülü sağanak etkili oldu. 

1 / 41
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti - Resim: 2

Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. 

2 / 41
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti - Resim: 3

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

3 / 41
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti - Resim: 4

Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu. 

4 / 41