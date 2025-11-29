Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İzmir, Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle tekneler karaya vurdu, çatılar uçtu.
Kaynak: DHA
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren İzmir'de, gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu.
