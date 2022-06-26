Meteoroloji uyarmıştı; Çok sayıda ev ve araç sulara gömüldü

Kumluca ve Hasankadı beldelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Derelerdeki su seviyesi yükselerek, risk oluşturmaya başladı. Bartın Valiliği ile ilçe belediyeler sel ve su baskınlarına karşı uyarırken, bölgede yağışın sürdüğü bildirildi.