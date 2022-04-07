Meteoroloji uyarmıştı! Çöl tozu Türkiye'yi etkisi altına aldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Suriye kaynaklı toz taşınımı Türkiye'ye ulaştı. İşte yurttan manzaralar...
Şırnak
Şırnak`ta dünden bu yana görülen Suriye kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
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Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sis bulutunu andıran görüntüler ortaya çıktı.
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Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar Dağları toz taşımını neredeyse görülmez hale geldi.
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Kentte araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı, araç yıkama istasyonlarında yoğunluk oluştu.
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