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Meteoroloji uyarmıştı! Çöl tozu Türkiye'yi etkisi altına aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Suriye kaynaklı toz taşınımı Türkiye'ye ulaştı. İşte yurttan manzaralar...

Meteoroloji uyarmıştı! Çöl tozu Türkiye'yi etkisi altına aldı - Resim: 1

Şırnak
Şırnak`ta dünden bu yana görülen Suriye kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

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Meteoroloji uyarmıştı! Çöl tozu Türkiye'yi etkisi altına aldı - Resim: 2

Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sis bulutunu andıran görüntüler ortaya çıktı.

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Meteoroloji uyarmıştı! Çöl tozu Türkiye'yi etkisi altına aldı - Resim: 3

Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar Dağları toz taşımını neredeyse görülmez hale geldi.

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Meteoroloji uyarmıştı! Çöl tozu Türkiye'yi etkisi altına aldı - Resim: 4

Kentte araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı, araç yıkama istasyonlarında yoğunluk oluştu.

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