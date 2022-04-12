Meteoroloji uyarmıştı; karlar altındaki pek çok şehrimizden inanılmaz görüntüler
Nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Birçok ilde kar yağdı. Karayolları ekipleri yolları açık tutmaya uğraşırken, ulaşımda olumsuz bir durum yaşanmadı.
BOLU
Bolu`da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
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ANTALYA
Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağdı. Kar yağışı ile birlikte Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu.
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