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  4. Meteoroloji uyarmıştı; karlar altındaki pek çok şehrimizden inanılmaz görüntüler

Meteoroloji uyarmıştı; karlar altındaki pek çok şehrimizden inanılmaz görüntüler

Nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Birçok ilde kar yağdı. Karayolları ekipleri yolları açık tutmaya uğraşırken, ulaşımda olumsuz bir durum yaşanmadı.

Meteoroloji uyarmıştı; karlar altındaki pek çok şehrimizden inanılmaz görüntüler - Resim: 1

BOLU
Bolu`da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

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Meteoroloji uyarmıştı; karlar altındaki pek çok şehrimizden inanılmaz görüntüler - Resim: 2
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Meteoroloji uyarmıştı; karlar altındaki pek çok şehrimizden inanılmaz görüntüler - Resim: 3

ANTALYA

Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağdı. Kar yağışı ile birlikte Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu.

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Meteoroloji uyarmıştı; karlar altındaki pek çok şehrimizden inanılmaz görüntüler - Resim: 4
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