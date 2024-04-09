Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı evler sular altında kaldı.
Kaynak: İHA
1 / 8
Hakkari ve ilçelerinde 2 gündür süren sağanak yağışlar nedeniyle birçok noktada sel meydana geldi.
2 / 8
Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet, Yenimahalle, Yeşildere, Kanihaydar mahallelerinde sağanak yağmur ve karların erimesi nedeniyle bazı evleri su bastı.
3 / 8
Vatandaşlar, mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istediler.
4 / 8