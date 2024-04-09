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Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı evler sular altında kaldı.

Kaynak: İHA
Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında - Resim: 1
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Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında - Resim: 2

Hakkari ve ilçelerinde 2 gündür süren sağanak yağışlar nedeniyle birçok noktada sel meydana geldi. 

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Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında - Resim: 3

Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet, Yenimahalle, Yeşildere, Kanihaydar mahallelerinde sağanak yağmur ve karların erimesi nedeniyle bazı evleri su bastı. 

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Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında - Resim: 4

Vatandaşlar, mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istediler.

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