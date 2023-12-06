Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

BAZI İLÇELERDE KAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Bu yağışların akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli, gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.