Meteoroloji uzmanından şaşırtan uyarı: ''Markete gitmek bile zorlaşacak''
Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, İstanbul kar yağışının 3 gün boyunca devam edeceğini söyledi. Şaşırtan bir uyarıda bulunan Öztel, ''Sarıyer gibi kuzey ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak'' dedi.
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece de etkisini sürdürürken uzmanların özellikle dikkati çektiği tarihlere giriş yaptık. Bu 3 gün boyunca İstanbul'da yoğun kar yağışları bekleniyor.
İstanbul'da kar ne zamana kadar devam edecek?
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, özellikle İstanbul için uyarılarda bulunarak, "Büyük kar, megakente yaklaşıyor. İstanbul'da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz. Kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar aralıklarla sürecek. 3 gün ortalamasında şehrin kıyı ilçelerinde en az 10 santimetre, iç ve yüksek kesimlerinde yarım metre, şehir ortalamasında ise tahmini 30 santimetre kar kalınlığı oluşabilir" ifadelerini kullandı.
"Market alışverişinizi şimdiden yapın"
Öztel değerlendirmesinin devamında şu ifadelerde bulundu:
"Hafta sonu hatırlanması gereken bazı önemli noktalar var. İstanbul’da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz, Marmara’da en kuvvetli yağış bulutları İstanbul-Düzce-Karasu arasından sokulup, Yalova-Bandırma arasına kadar ulaşıyor. Sarıyer gibi kuzey ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak.
Ağaçlarda kar yükü, hafta sonu olduğunda zayıf ve yaşlı ağaç dallarını koparabilecek, devirebilecek seviyeye ulaşır. Çatılar ve insanların kullandığı caddelerdeki pencere önlerindeki buzlar düzenli olarak temizlenebilir.
Otomobillerin camları ve lastikleri, balata ve diskleriyle birlikte bir süre buz tutacaktır. Acil bir durumda çalıştırması güç olacak otomobilleri de düzenli temizlemekte yarar var.
Aslında Anadolu’nun özellikle Doğu bölgelerin sık yaşadığı, muhtemelen batıdaki bu teyakkuz halini anlamsız buldukları günler içindeyiz. Fakat İstanbul, Bursa ve Ankara gibi merkezler, normal açık havada bile yoğun olan yerler olduğu için buzlanma, trafik kazaları ve yolda kalmış araçlar kilometrelerce araç kuyrukları oluşturabilir."