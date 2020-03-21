Meteoroloji'den iyi haber! Sıcaklıklar 2-5 derece artıyor
İlkbahar, yavaş yavaş kendisini hissettiriyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 2-5 derece artıyor. Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminine göre bugün Doğu Anadolu'nun doğusu dışında parçalı bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
SICAKLIK 2-5 DERECE ARTIYOR Sıcaklıkların ise yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ise şöyle...