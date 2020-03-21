Meteoroloji'den iyi haber! Sıcaklıklar 2-5 derece artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.