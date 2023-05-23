Meteoroloji'den asit yağmuru açıklaması
Sicilya'nın doğu kıyısında bulunan Etna Yanardağı'nın kül püskürtmeye başlamasıyla oluşan zararlı gazların Türkiye'ye doğru ilerlediği iddia edildi. Marmara ve Ege Bölgesi'nde asit yağmuru görülebileceği iddiaları üzerine Meteoroloji'den açıklama geldi.
İtalya'daki Etna Yanardağı'nda güçlü bir patlama meydana gelmesinin ardından yanardağdan çıkan toz bulutları kısa bir süre içerisinde tüm Avrupa'ya yayıldı.
Avrupa, "Riskli bölge" olarak ilan edildi.
METEOROLOJİ'DEN ASİT YAĞMURU AÇIKLAMASI
Sosyal medyada yanardağın faaliyete geçmesiyle kül bulutlarının Türkiye'ye doğru geldiği ve Çarşamba günü Ege ile kısmen de olsa Marmara bölgesinde asit yağmur riski olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Avrupa’nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden faaliyete geçmiştir. Genel müdürlüğümüzce son yapılan HYSPLIT tahmin modeli ileri yörünge analizlerine göre Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan’ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Söz konusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi 7/24 esasına göre takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.