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  4. Hafta sonuna dikkat: Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağışlar geliyor!

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağışlar geliyor!

Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olan sıcaklıklar yerini sağanak yağışlara bırakacak. işte Meteorolojinin açıkladığı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağışlar geliyor! - Resim: 1

Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edecek.

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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağışlar geliyor! - Resim: 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşın günlük hava durumu raporuna göre; bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağışlar geliyor! - Resim: 3

BEŞ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

İSTANBUL, 28 derece

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağışlar geliyor! - Resim: 4

İZMİR, 28 derece
Az bulutlu

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