Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağışlar geliyor!
Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olan sıcaklıklar yerini sağanak yağışlara bırakacak. işte Meteorolojinin açıkladığı hava durumu tahminleri...
Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edecek.
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşın günlük hava durumu raporuna göre; bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel yağışlar bekleniyor.
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BEŞ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU
İSTANBUL, 28 derece
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İZMİR, 28 derece
Az bulutlu
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