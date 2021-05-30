Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı: İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre yurdun baz kesimlerinde yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Son tahminlere göre Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği ön görülüyor. Marmara Bölgesi'nde ise pazar günü Sakarya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 17°C, 28°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C, 25°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 25°C
Parçalı az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.
A.KARAHİSAR 9°C, 27°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu