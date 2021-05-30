Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Son tahminlere göre Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği ön görülüyor. Marmara Bölgesi'nde ise pazar günü Sakarya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.