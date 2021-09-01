Meteoroloji'den son dakika açıklaması: O iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum'da sağanak yağış beklenildiğini açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından da Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere 8 ile kuvvetli yağış ve sel uyarısı yaptı. MGM'den yapılan uyarı şöyle:
SEL VE DOLU UYARISI
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.09.2021 Çarşamba günü öğlen saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR
Marmara Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.