Meteoroloji'nin uyardığı ilimize kış geldi: Güne beyaz örtüyle uyandılar
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Geminbeli Geçicidi'nde gece boyunca etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
Yurt genelinde soğuk hava etkisini artırırken, Sivas'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde etkili olan yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışına dönüştü.
Vatandaşlar ilçede sabah saatlerinde güne karla kaplı bir manzarayla başladı.
Doğanşar ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olurken, Geminbeli Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.
Koyulhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde yaşayan Salih Kocaoğlu ise "Kış, köyümüze kar yağışı ile birlikte gelmiştir. Bu memleketin karı çok oluyor" dedi.
