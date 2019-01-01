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  3. 01 Ocak 2019 19:41

Metrelerce kuyruk oluştu ! Herkes oraya akın etti

Kış turizmlerinin gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da tatilci yoğunluğe devam ediyor.

Metrelerce kuyruk oluştu ! Herkes oraya akın etti

Yılbaşını Uludağ'da geçiren tatilciler, yeni yılın ilk gününde "Oteller Bölgesi"ndeki tesisler ve pistleri doldurdu.

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Metrelerce kuyruk oluştu ! Herkes oraya akın etti

Hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

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Metrelerce kuyruk oluştu ! Herkes oraya akın etti

Resmi tatil dolayısıyla Bursa'dan Uludağ'a gelmek isteyen çok sayıda vatandaş da Uludağ Milli Parkı girişindeki gişelerde araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, kar yağışı altında mangal yakan günübirlikçiler, tatilin tadını çıkardı.

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Metrelerce kuyruk oluştu ! Herkes oraya akın etti

Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ'da "Oteller Bölgesi"nde kar kalınlığı 73, "Sarıalan Bölgesi"nde ise 88 santimetre olarak ölçüldü.

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