Metrelerce kuyruk oluştu ! Herkes oraya akın etti

Resmi tatil dolayısıyla Bursa'dan Uludağ'a gelmek isteyen çok sayıda vatandaş da Uludağ Milli Parkı girişindeki gişelerde araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, kar yağışı altında mangal yakan günübirlikçiler, tatilin tadını çıkardı.