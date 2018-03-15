Metrelerce yükseldi... Korku dolu anlar !

Kdz. Ereğli Belediyesinin şehir şebekesi hattının Kavaklık Mahallesi mevkiindeki borularında patlak meydana geldi. Borulardan fışkıran tonlarca su yaklaşık 5-6 metre yükselirken elektrik tellerine değmesi ihtimali nedeniyle korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şebeke suyunun fışkırdığı sırada bazı otomobil sürücüleri tehlikeye aldırmadan yanından geçip yoluna devam etti. Yaklaşık 1 saat boyunca akan su karayolunun bir kısmını kaplayınca ulaşım tek şeritten verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine önce ana vanayı kapatan Kdz. Ereğli Belediyesi yetkilileri daha sona da ulaşıma kapanan yolu açmak için iş makinesi ve işçilerle temizlik çalışması yaptı.