Metro istasyonları Ukraynalıların sığınağı oldu
Rusya'nın hedefindeki Kiev'de halk, evlerini terk ederek metro istasyonlarına sığındı. O istasyonlardan biri, Kiev şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Dorohozhychi Metro İstasyonu oldu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki metro istasyonları sığınaklara dönüştürüldü.İstasyona sığınanlar arasında yer alan 23 yaşındaki Anya, istasyon yeterince derinde olduğu için insanların metroda kalmanın güvenli olduğunu düşündüklerini söyledi.
Dün kendilerine çok yakın televizyon kulesinin vurulması nedeniyle çok korktuklarını belirten Anya, "Dün televizyon kulesinin yakınında meydana gelen patlama dışında metro istasyonunda patlama seslerini duymadık" dedi.
6 gündür sığınakta kaldığını ve evinin metro istasyonuna yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olduğunu aktaran Anya, "Elbette sürekli burada kalmaya çalışıyoruz ancak insanlar burada yanlarında neye ihtiyaçları olacağını hemen bilemiyor, bu yüzden düzenli olarak eve gidip geliyoruz." diye konuştu.
800 KİŞİ SIĞINAKTA KALIYOR
Anya, akıllı telefonunda hava saldırısı sirenleri çaldığında kendisini uyaran özel bir uygulaması olduğunu, yanlış zamanda dışarı çıkmamak için bildirimleri her zaman kontrol etmeye çalıştığını vurguladı.