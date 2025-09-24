Metro istasyonunda çocukların şakalaşması kötü bitti
Bursa'da metro bekledikleri sırada şakalaşan 2 öğrencinin çarptığı A.K. (60) raylara düştü. O sırada istasyona yaklaşan metronun fren yapmasıyla A.K., olaydan yaralı olarak kurtuldu.
Olay, saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metrosunda meydana geldi. Okul çıkışı metro istasyonuna gelen 2 öğrenci, tren bekledikleri sırada şakalaşmaya başladı. Öğrenciler peronda şakalaştıkları sırada yanlarından geçen A.K.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden K., raylara düştü.
İstasyona yaklaşan vatmanın metroyu zamanında durdurması K., ezilmekten son anda kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
