Metro saldırganı ailesine de kabusu yaşatmış!
İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadını bıçakla tehdit ettikten sonra tutuklanan Emrah Y.'nin, daha önce de ailesini rehin aldığı ortaya çıktı.
İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek saldıran, 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanan saldırgan Emrah Y. hakkında çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.
Metroda terör estiren Emrah Y.'nin İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2018 yılında tutuklanıp 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı ve bu yıl Aralık ayında tahliye olması gerekirken cezasını iyi halli geçirdiği için 1,5 yıl erkenden tahliyeye edildiği öğrenilmişti.
AİLESİNE DE KABUSU YAŞATMIŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, babası Ziya ve annesi İpek Y.'yi tehdit ettiği için babası ve annesiyle davalık olan Emrah Y., şikayetlerini geri çekmesi için ailesine baskı yapmaya başladı.
30 Mart 2018 günü "Siz neden şikayetinizi çekmiyorsunuz" diyerek annesini ve babasını tehdit etti. Annesine hakaretler yağdırdı ve kadını darp etti.