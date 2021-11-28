Metro saldırganı ailesine de kabusu yaşatmış!

AİLESİNE DE KABUSU YAŞATMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, babası Ziya ve annesi İpek Y.'yi tehdit ettiği için babası ve annesiyle davalık olan Emrah Y., şikayetlerini geri çekmesi için ailesine baskı yapmaya başladı.