Metrobüs durağında dehşete düşüren görüntü
İstanbul'da Mecidiköy metrobüs durağında evli ve çocuklu çift, uyuşturucunun etkisiyle baygınlık geçirdi.
İstanbul’da Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda evli bir çift kullandıkları uyuşturucu madde etkisiyle baygınlık geçirdi.
İstanbul Mecidiyeköy durağında, akşam iş çıkışı saatlerinde metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar korkunç olaya tanıklık ettiler. Metrobüs istasyonunda evli bir çift kullandıkları uyuşturucu madde etkisiyle baygınlık geçirdi.
ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI
Peronda aniden baygınlık geçiren çiftin çocukları da beraberlerinde bulunurken olay yerine gelen sağlık ekiplerince çift hastaneye kaldırıldı.