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  3. 22 Şubat 2018 22:07

Metrobüs durağında dehşete düşüren görüntü

İstanbul'da Mecidiköy metrobüs durağında evli ve çocuklu çift, uyuşturucunun etkisiyle baygınlık geçirdi.

Metrobüs durağında dehşete düşüren görüntü

İstanbul’da Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda evli bir çift kullandıkları uyuşturucu madde etkisiyle baygınlık geçirdi.

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Metrobüs durağında dehşete düşüren görüntü

İstanbul Mecidiyeköy durağında, akşam iş çıkışı saatlerinde metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar korkunç olaya tanıklık ettiler. Metrobüs istasyonunda evli bir çift kullandıkları uyuşturucu madde etkisiyle baygınlık geçirdi.

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Metrobüs durağında dehşete düşüren görüntü

ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Peronda aniden baygınlık geçiren çiftin çocukları da beraberlerinde bulunurken olay yerine gelen sağlık ekiplerince çift hastaneye kaldırıldı.

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Metrobüs durağında dehşete düşüren görüntü

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