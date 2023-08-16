  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada

Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada

İstanbul'da metrobüste iki yolcu arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada - Resim: 1

Beylikdüzü - Söğütlüçeşme arasında sefer yapan metrobüste yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

1 / 6
Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada - Resim: 2

Yumruk yumruğa kavga eden iki yolcu, diğer yolcular tarafından ayrılmaya çalışıldı. 

2 / 6
Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada - Resim: 3

Bir kadın ve bir erkek yolcu, kavga eden iki tarafı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

3 / 6
Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada - Resim: 4

İki yolcunun kavga ettiği anlar, yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 / 6