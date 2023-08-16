Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada
İstanbul'da metrobüste iki yolcu arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü - Söğütlüçeşme arasında sefer yapan metrobüste yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Yumruk yumruğa kavga eden iki yolcu, diğer yolcular tarafından ayrılmaya çalışıldı.
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Bir kadın ve bir erkek yolcu, kavga eden iki tarafı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.
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İki yolcunun kavga ettiği anlar, yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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