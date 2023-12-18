Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı
İstanbul'da 3 kadın, metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
İstanbul’da 3 kadın metrobüste uyuşturucu hazırlayıp o anları sosyal medyada paylaştı.
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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, narkotik polisi harekete geçti.
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Metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınların C.A., M.D. ve Y.A. olduğu tespit edildi.
Kadınların adreslerini de belirleyen narkotik polisi, Esenyurt’taki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Operasyon sonucunda 3 kadın yakalanırken, evlerinde ise bir süre arama yapıldı.
Aramaların ardından yakalanan 3 kadın, gözaltına alındı
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