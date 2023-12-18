  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı

Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı

İstanbul'da 3 kadın, metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı - Resim: 1

İstanbul’da 3 kadın metrobüste uyuşturucu hazırlayıp o anları sosyal medyada paylaştı.

1 / 8
Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı - Resim: 2

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, narkotik polisi harekete geçti.

2 / 8
Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı - Resim: 3

Metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınların C.A., M.D. ve Y.A. olduğu tespit edildi.

Kadınların adreslerini de belirleyen narkotik polisi, Esenyurt’taki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 / 8
Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı - Resim: 4

Operasyon sonucunda 3 kadın yakalanırken, evlerinde ise bir süre arama yapıldı.

Aramaların ardından yakalanan 3 kadın, gözaltına alındı

4 / 8