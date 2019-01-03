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  3. 03 Ocak 2019 09:43

Metrobüsün çarptığı yolcu hayatını kaybetti

Şişli Darülaceze Metrobüs Durağı'nda metrobüsün çarptığı yolcu Mehmet Suel hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Metrobüsün çarptığı yolcu hayatını kaybetti

Olay Şişli Darülaceze Metrobüs durağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre metrobüs bekleyen Mehmet Suel henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna düştü. Suel, o sırada Avcılar yönüne seyir halindeki metrobüsün altında kaldı.

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Metrobüsün çarptığı yolcu hayatını kaybetti

Ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla metrobüsün altından çıkartıldı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

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Metrobüsün çarptığı yolcu hayatını kaybetti

Metrobüs durağında sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Suel, daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Metrobüsün çarptığı yolcu hayatını kaybetti

Cenaze Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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