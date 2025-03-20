Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar
Bursa'da metroda yolculuk eden bir kişi, yaşlı bir kişiyle tartışıp hakaret edince, diğer yolcular tarafından tekme tokat metrodan dışarı atıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay’da meydana geldi.
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İddiaya göre, erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti.
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Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu’na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.
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O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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