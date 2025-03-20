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Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar

Bursa'da metroda yolculuk eden bir kişi, yaşlı bir kişiyle tartışıp hakaret edince, diğer yolcular tarafından tekme tokat metrodan dışarı atıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar - Resim: 1

Olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay’da meydana geldi.

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Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar - Resim: 2

İddiaya göre, erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti. 

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Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar - Resim: 3

Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu’na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.

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Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar - Resim: 4

O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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