MetroPoll'den Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi
MetroPoll, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibine yüzde 19.6 fark atıyor.
2023 seçimleri için geri sayım başlarken araştırma şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Kamuoyunun nabzını yoklayan MetroPoll, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
BİRİNCİ SIRADA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAR
Ankete göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve HDP'nin adayı olursa, seçmenin yüzde 42'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini belirtti. Ankette, yüzde 23'lük kesim ise, Kılıçdaroğlu derken, yüzde 17'lik kesim Yavaş'ı, yüzde 12'lik kesim ise HDP'nin adayını destekleyeceğini belirtti.
ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU İLE ARAYI AÇTI
Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark, yüzde 19.6 oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ankette yer almadı.
İYİ PARTİ SEÇMENİ YAVAŞ'TA YARI YARIYA
İYİ Parti seçmeninin yüzde 43.2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylerken, yüzde 41.9'u Mansur Yavaş'a oy vereceğini dile getirdi.