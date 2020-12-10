Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi!
Metropoll Araştırma'nın ''Türkiye'nin Nabzı Kasım 2020'' anketinde katılımcılara ekonomiyle ilgili sorular yöneltildi. ''Türkiye kötü gidiyor'' diyenlerin oranı yüzde 63,7 olurken, kötü gidişatı durduracak lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan öne çıktı.
Metropoll, vatandaşa, "Şu andaki gelirinizle ilgili durum nasıl?", Köklü bir dönüşüm şart mı?, "Hükümetin reform konusundaki samimiyetine inanıyor musunuz?" gibi sorular da yöneltti. İşte anketten çarpıcı sonuçlar...
Metropoll'ün Türkiye'nin Nabzı Kasım 2020 anketinde vatandaşlara "Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye iyiye doğru mu gidiyor, yoksa kötüye doğru mu gidiyor?" diye soruldu. "İyiye gidiyor" diyenlerin oranı yüzde 21.5 iken, "Kötüye gidiyor" diyenlerin oranı yüzde 63.7 çıktı. "Ne iyiye ne kötüye gidiyor" diyenlerin oranı ise yüzde 12.7 oldu.
PARTİLERE GÖRE TÜRKİYE İYİYE Mİ KÖTÜYE Mİ GİDİYOR?
Son seçimde oyunu AK Parti'ye verenlerin yüzde 43'ü "Türkiye iyiye gidiyor" derken, yüzde 40.9'u "Türkiye kötüye gidiyor" dedi.
CHP seçmeninin yüzde 2.5'i "Türkiye iyiye gidiyor" derken, yüzde 82.6'sı "Türkiye kötüye gidiyor" dedi.
İYİ Parti seçmeninin binde 7'si "Türkiye iyiye gidiyor" derken, yüzde 94.3'ü "Türkiye kötüye gidiyor" dedi.
MHP seçmeninin yüzde 29.5'i "Türkiye iyiye gidiyor" derken, yüzde 51.3'ü "Türkiye kötüye gidiyor" dedi.
ERDOĞAN RAKİPLERİNE FARK ATTI
'Türkiye'nin Nabzı Kasım 2020' anketinde "Sizce ülke ekonomisi hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir?" sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 36.6 ile açık ara önde çıktı. Meral Akşener diyenler yüzde 10.3, Kemal Kılıçdaroğlu diyenler ise 10.1 çıktı. Ali Babacan yüzde 8.8 ilgi görürken, Ahmet Davutoğlu'nun ekonomiyi düzelteceğine inananlar yüzde 2.4 çıktı.