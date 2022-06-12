MetroPOLL'den yeni anket: 3 adaylı senaryoda seçim ikinci tura kalıyor
MetroPOLL Araştırma'nın seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre, 3 adaylı senaryoda seçim ikinci tura kalıyor.
Metropoll araştırma, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz?” diye sordu. Ankete verilen yanıtlar şöyle:
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Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş ve Selahattin Demirtaş olursa halkın yüzde 35’i Erdoğan’a, yüzde 42’si Yavaş’a ve yüzde 16’sı Demirtaş oy vereceğini belirtti.
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Erdoğan’ın karşısında seçmenin yüzde 34’ü Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyledi.
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Erdoğan’ın karşısında seçmenin yüzde 35’i Meral Akşener’e, yüzde 31’i Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini belirtti.
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