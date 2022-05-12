MetroPOLL'ün hangi partinin seçmeni hangi adaya oy verecek anketi açıklandı
MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları siyasi parti seçmenlerinin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aday tercihini gözler önüne serdi.
Ekonomik gelişmeler ve mülteci konusundaki tartışmalar sonrası partilerin ve siyasi liderlerin oy oranları merak edilirken, MetroPOLL araştırma, yeni anket sonuçlarını duyurdu.
Yapılan çalışmada katılımcılara, 2023'te Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın seçime girmesi halinde, kime oy vereceği soruldu. Birinci turda verilen oylar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 40'ı aşarken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 30,2, Selahattin Demirtaş ise yüzde 15,2'de kaldı.
ANKETE GÖRE ERDOĞAN YENİDEN SEÇİLİYOR
Son ankette vatandaşa, "Gelecekte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda seçime Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş katılırsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde karşısında Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın aday olması halinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.
ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK
Yapılan son anketin sonuçlarına göre, ilk turda Erdoğan yüzde 40.1, Kılıçdaroğlu yüzde 30.2, Demirtaş ise yüzde 15.2 oranında oy alıyor. "Protesto oy" diyenlerin oranının yüzde 10,5 olarak kayda geçtiği ankette, kararsızların oranı yüzde 3.3, cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0.7 olarak belirtildi.