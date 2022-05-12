MetroPOLL'ün hangi partinin seçmeni hangi adaya oy verecek anketi açıklandı

ANKETE GÖRE ERDOĞAN YENİDEN SEÇİLİYOR

Son ankette vatandaşa, "Gelecekte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda seçime Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş katılırsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde karşısında Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın aday olması halinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.