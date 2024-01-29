Mevduat faizi oranları güncellendi: 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜŞTE

TCMB'nin verilerine göre, 1-3 ay arası mevduata verilen ortalama faiz yüzde 47 civarına düştü. 1 aya kadar vadeli mevduatta ise yıllık faiz oranı ortalama yüzde 44 oldu. TÜİK verilerine göre 2023'te yıllık enflasyon yüzde 64 oldu. Böylece TL mevduat faizi enflasyon oranının 15-20 puan altında kaldı.