Mevduat faizi oranları güncellendi: 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Yüzde 52 seviyesini aşarak zirveyi gören mevduat faizleri yeni yılda ortalama yüzde 47 civarına düştü. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? İşte ocak ayı itibariyle mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son 8 ayda faiz artırımlarıyla politika faizini yüzde 45 seviyesine çıkardı. Buna paralel olarak bankaların TL mevduat faizleri de yüzde 52'yi aştı. Ancak enflasyon, kur ve politika faizi yükselişini sürdürürken yeni yılda mevduat faiz oranları düşüşe geçti.
MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜŞTE
TCMB'nin verilerine göre, 1-3 ay arası mevduata verilen ortalama faiz yüzde 47 civarına düştü. 1 aya kadar vadeli mevduatta ise yıllık faiz oranı ortalama yüzde 44 oldu. TÜİK verilerine göre 2023'te yıllık enflasyon yüzde 64 oldu. Böylece TL mevduat faizi enflasyon oranının 15-20 puan altında kaldı.
100 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Peki bankaların mevduat faizi oranları kaç oldu? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 43
100 bin TL'nin net getirisi: 3.581 TL
Vade sonu net bakiye: 103.581 TL