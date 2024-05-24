Mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Bankada parası olanlar bankaların TL mevduat faizi oranlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Peki en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte bankaların güncel faiz oranları...
Son haftalarda TL mevduat faizleri gerilemeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerini kısa sürede 50 milyar dolardan fazla artırdığına dikkat çeken uzmanlar, piyasada TL likiditesi oluşturduğunu ve bunun faizleri aşağı yönlü baskıladığını belirtti. Bunun üzerine TCMB, TL mevduatı destekleyici, KKM'de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. Buna göre, KKM ve mevduat zorunlu karşılıklar artırıldı.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.
Kısa vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi.
EN YÜKSEK FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR?
TL mevduat, 2024’te de en çok tercih edilen yatırım araçlarından olmaya devam ediyor. Birikimlerini TL mevduat faizinde değerlendirenler, yüksek oranlarla yüksek kazançlar sağlayabiliyor. Peki en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel banka mevduat faiz oranları...
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 50
100 bin TL'nin aylık net getirisi: 4.033 TL
Vade sonu net bakiye: 104.033 TL