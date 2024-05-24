Mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Son haftalarda TL mevduat faizleri gerilemeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerini kısa sürede 50 milyar dolardan fazla artırdığına dikkat çeken uzmanlar, piyasada TL likiditesi oluşturduğunu ve bunun faizleri aşağı yönlü baskıladığını belirtti. Bunun üzerine TCMB, TL mevduatı destekleyici, KKM'de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. Buna göre, KKM ve mevduat zorunlu karşılıklar artırıldı.