Mevduat faizi oranları güncellendi! İşte banka banka mevduat faiz oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararları sonrasında, bankaların faiz oranları güncellendi. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka faiz oranları...
2023 aralık ayı banka mevduat faiz oranları, vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 42,5'a yükseltmesiyle birlikte, bankalarda da mevduat faiz oranları değişiklik gösterdi. Hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiği gündemde yer alan konular arasında.
Aralık 2023 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye 3 aylık en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;
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DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 1.119.726,03 TL
Net Kazanç: 119.726,03 TL
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AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1.114.936,99 TL
Net Kazanç: 114.936,99 TL
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GARANTİ
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL
Net Kazanç: 112.542,47 TL
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