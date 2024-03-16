Mevduat faizi oranları rekor kırdı! İşte 100 bin TL'nin aylık getirisi...
Bankaların mevduat faizi oranları yükselmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın attığı adımlarla birlikte TL mevduat faizi ortalama yüzde 53,63'e yükseldi. Peki en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkılaşma hamlelerine devam ederken, mevduat faizini yükseltecek adımlar da attı. Bankaların TL mevduat faizi oranları geçen hafta da yükselmeye devam etti.
1-3 ay vadeli mevduat faizi ortalama yüzde 53.63 oldu. Mevduat faizleri Ekim 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
MERKEZ BANKASI'NDAN MEVDUAT FAİZİNİ YÜKSELTECEK ADIM
Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı.
Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi.
Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek.
Ayrıca TCMB'nin yeni başlattığı kısa vadeli TL mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz verme uygulaması bankacılara göre kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü ek etki yaratacak.
Bu uygulama ise 16 Mart itibarıyla başlayacak.
TCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:
- TCMB serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.
- Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tesis edecek.
- Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek.
- TCMB zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti.