Mevduat faizleri 21 yılın zirvesinde: İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi

1 MİLYON TL'NİN 3 AYLIK GETİRİSİ 112 BİN TL

1 milyon lirasını 92 gün vadeyle faize yatıranlar brüt olarak 118 bin 465 TL, net 112 bin 542 TL gelir elde ediyor. Bu da aylık 37 bin 514 lira faiz kazancı anlamına geliyor.



10 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ise 416 bin 438 TL oluyor.