Mevduat faizleri 21 yılın zirvesinde: İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi
Mevduat faizleri yüzde 50'ye yaklaşarak 21 yılın zirvesine yükseldi. 1 milyon liranın aylık faiz getirisi 37 bin lirayı aştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantısında politika faizini yüzde 35'ten yüzde 40 seviyesine yükseltti. Karar sonrası mevduat faizleri de son yılların en yüksek seviyesi olan yüzde 50'ye yaklaştı.
MEVDUAT FAİZLERİ 21 YILIN ZİRVESİNDE
Mevduat faizleri yüzde 49,3 seviyesine çıkarken, ticari kredi faizleri geçen hafta 2002'den bu yana ulaştığı en yüksek seviye olan yüzde 52,2 seviyesini aşarak yüzde 52,8 seviyesine yükseldi.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, bireysel kredi faizlerinde de ortalama yüzde 60 seviyesi aşılarak yüzde 61,3 seviyesine çıktı.
1 MİLYON TL'NİN 3 AYLIK GETİRİSİ 112 BİN TL
1 milyon lirasını 92 gün vadeyle faize yatıranlar brüt olarak 118 bin 465 TL, net 112 bin 542 TL gelir elde ediyor. Bu da aylık 37 bin 514 lira faiz kazancı anlamına geliyor.
10 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ise 416 bin 438 TL oluyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 1 Aralık ile biten haftada 19 milyar 613 milyon 24 bin lira artarak 14 trilyon 585 milyar 45 milyon 134 bin liraya yükseldi.