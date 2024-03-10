Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
TL mevduat faizi oranları yüzde 50'yi aşarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Peki en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) paylaştığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, mevduat faizleri yükselişe geçti.
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1-3 aylık TL mevduat faizleri ortalama yüzde 53.3 ile 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bazı bankalar müşterilerine yüzde 50'nin altında mevduat faizi sunmaya devam ediyor.
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100 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Peki en yüksek mevduat faizi veren hangisi? Bankaların mevduat faizi oranları kaç oldu? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...
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Akbank
Faiz oranı: Yüzde 48
100 bin TL'nin net getirisi: 3.998 TL
Vade sonu net bakiye: 103.998 TL
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