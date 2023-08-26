Mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür.

Mevduat hesabının amacı, bir süre yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi sayesinde artmasıdır.

Bu süreler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de günümüzde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanır.