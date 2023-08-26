Mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti
Merkez Bankası'nın sürpriz bir şekilde politika faizini yüzde 25 seviyesine çıkarmasının ardından bankalar da mevduat faizi oranlarını güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son toplantısında politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25 seviyesine yükseltti. Beklentilerin üstünde gelen artışla birlikte son üç ayda faizde 16,5 puanlık artış yapılmış oldu. Böylece politika faizi 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Habertürk'ün haberine göre, politika faizinde yapılan artışın ardından bankalar mevduat faizini yüzde 40 seviyesine çıkarttı. Faiz kararı öncesi bankaların müşterilerine sunduğu mevduat faizi oranı yüzde 30 civarındaydı.
MEVDUAT HESABI NEDİR?
Mevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür.
Mevduat hesabının amacı, bir süre yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi sayesinde artmasıdır.
Bu süreler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de günümüzde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanır.
TCMB: ''TL MEVDUATI TEŞVİK EDİN''
Merkez Bankası tarafından önceki günlerde bankalara Kur Korumalı Mevduatı (KKM) azaltmayı ve TL vadeli mevduata dönüşüm hedefi tebliğ edilmişti.
Peki bankalar neden Merkez Bankası'nın KKM'yi yüzde 50 azaltma tavsiyesine neden uymadı da faiz artırımının ardından hayata geçirdi.
Çünkü bankaların verdiği krediler başta ticari kredi faizleri olmak üzere yasal düzenlemelere göre politika faizine bağlı bulunuyor.
KKM kararı alındığında politika faizi yüzde 17.5 olduğu için politika faizine bağlanan ticari kredi faizleri yasal düzenlemeler gereği yüzde 36.5'e denk geliyordu.