Mevduat faizleri yeniden yükselişte: İşte en yüksek faizi veren bankalar
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın Körfez ülkelerine sıçramasıyla enerji fiyatları tırmanırken, enflasyon baskısına karşı faiz silahı yeniden çekildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fonlama maliyetini %40'a çekmesiyle bir aylık mevduat faizleri %44'ü aştı. Peki 200 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte Mart 2026 itibariyle en yüksek faiz veren bankalar...
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: % 40,00
Vade süresi: 32 Gün
Net kazanç: 5.786 ₺
Vade sonu tutar: 205.786 ₺
ING
Faiz oranı: % 40,00
Vade süresi: 32 Gün
Net kazanç: 5.352 ₺
Vade sonu tutar: 205.352 ₺
AKBANK
Faiz oranı: % 41,50
Vade süresi: 32 Gün
Net kazanç: 6.003 ₺
Vade sonu tutar: 206.003 ₺
YAPIKREDİ
Faiz oranı: % 42,00
Vade süresi: 32 Gün
Net kazanç: 5.620 ₺
Vade sonu tutar: 205.620 ₺
