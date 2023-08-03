Mevsimler şaştı! Kışın ortasında yaz sıcağı
Kış aylarını yaşayan Şili'de hava sıcaklığı 15 derece olması gerekirken, termometreler 37 dereceyi gösterdi.
Güney Yarımküre ülkesi, Şili'de termometreler 37 dereceyi gösterdi.
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Ülkenin kuzeyinde kışın kaydedilen bu sıcaklık küresel ısınmaya bağlanıyor.
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"NORMALDE 15 DERECE OLMASI GEREKİYOR"
Konuya ilişkin açıklama yapan, Santiago Üniversitesi'den iklim bilimci Raul Cordero, "Rekor sıcaklığın kış ayında kayda geçtiğine dikkat çekmek istiyorum. 37 derece kış için olağanüstü bir sıcaklık. Normalde bu mevsimde bölgede hava sıcaklıkları ortalama 15 derece olur. Üstelik bu yerel bir sorun değil küresel bir sorun." ifadelerini kullandı.
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Diğer taraftan, ülkenin kuzeyinde ve orta kesimlerinde sıcaklık 30 dereceyi aşarken, başkent santiago'da termometreler 25 dereceye yükseldi.
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