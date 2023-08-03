Mevsimler şaştı! Kışın ortasında yaz sıcağı

"NORMALDE 15 DERECE OLMASI GEREKİYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan, Santiago Üniversitesi'den iklim bilimci Raul Cordero, "Rekor sıcaklığın kış ayında kayda geçtiğine dikkat çekmek istiyorum. 37 derece kış için olağanüstü bir sıcaklık. Normalde bu mevsimde bölgede hava sıcaklıkları ortalama 15 derece olur. Üstelik bu yerel bir sorun değil küresel bir sorun." ifadelerini kullandı.