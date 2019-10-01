Mezar taşı sanıyorlardı, penis heykeli çıktı
İsveç'te, arkeologların bulduğu 2 bin 500 yıllık yapının, ilk bakışta mezar taşı sanılsa da, üreme ritüelleri için yapılan bir penis heykeli olduğu tespit edildi.
İsveç'te, Bronz Çağı'na ait olduğu tahmin edilen bir mezarın, 2 bin 500 yıllık penis şekli verilmiş taş olduğu ortaya çıktı.
İsveç'in Rollsbo bölgesinde şans eseri bulunan 'penis heykeli'nin üreme ritüelleri için kullanıldığı düşünülüyor. Yarım metre uzunluktaki taş, önce Bronz Çağı'na ait bir mezar sanıldı.
Ancak arkeologlar, "Böyle bir kontekste bu kadar açık şekilde penisi andıran bir yapı, üreme ritüeline inanan bir kült olduklarına işaret ediyor." ifadelerini kullanarak bunun aslında bir mezar taşı olmadığını açıkladı.