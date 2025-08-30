Mezarlık savaş yerine dönmüştü; gerçek ortaya çıktı

Mezarlığın zarar gördüğünü dile getiren mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Hasan Y., büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Özerli Mahallesi mezarlığındayız. Şahıs akli dengesi yerinde olmadığı için serbest bırakıldı ama şu anda muhtarımız ve kaymakamımız konuyla ilgileniyor. Şahsın, hastaneye yatırılmasını istiyoruz. Kabristanda çocuklarımız da oyun oynuyor, mahalleli olarak tedirginiz. Gurbette olan vatandaşlarımız da arayıp tepki gösterdi. Muhtarımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz, bir an önce şahsın hastaneye yatırılmasını bekliyoruz" dedi.