Mezarlıkta cinsel istismara uğrayan kız çocuğu intihar etti
Belçika'da arkadaşıyla buluşmak için gittiği mezarlıkta 5 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu, görüntülerin internette yayınlanması üzerine intihar etti.
Belçika'nın Ghent şehrinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, arkadaşıyla buluşmak için gittiği mezarlıkta, arkadaşı ve yanındaki 4 kişinin cinsel istismarına uğradı. Taciz anlarını kayda alan saldırganlar, görüntüleri internette paylaşınca talihsiz kız canına kıydı.
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Olayla ilgili soruşturma açan polis ekipleri, görüntülerde yüzleri tespit edilen beş kişiyi gözaltına aldı. Saldırganlardan üçünün 14 ve 15 yaşında, bir diğerinin 18 yaşında olduğu tespit edildi.
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Kız intihar ettikten sonra yaşadığı istismarı anlattığı bir arkadaşı olayı aileye aktardı.
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Belçika medyası yaşları küçük olan saldırganlardan ikisinin kardeş olduğu ve iki yetişkin saldırganın daha önce birçok suç işledikleri, bu nedenle polis ekipleri tarafından bilindiklerini söyledi.
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