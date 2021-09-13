Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü
İngiltere'de bulunan Hull mezarlığında rahibe kıyafeti giyen bir kişi, mezardan çıkardığı iskeletle dans ederken görüntülendi.
Kadını gören çevredeki diğer insanlar da arabalarını durdurup kadının video ve fotoğrafınıç ekti.
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Kadının kim olduğu ve neden böyle davrandığı hakkında herhangi bir bilgi elde edilemedi.
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İngiltere tarihinde tanınmış birçok kişinin gömülü olduğu mezarlık 50 yıldır kullanılmıyor.
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1847 yılında kurulan mezarlık 1900'lü yılların başında patlak veren kolera salgını nedeniyle binlerce kişinin ölmesinden sonra kısa süre içinde doldu.
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