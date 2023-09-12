Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler

Yenişehir İlçe Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan Yusuf Durmaz da sağ insana nasıl davranılıyorsa bir ölüye de o şekilde davranılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Biz vaazlarımızda insanlarımıza şunu öneriyoruz; Yeryüzündeki dinlerin ve sistemlerin ölülerine nasıl bir muamelede bulunduklarına dikkat etmelerini istiyoruz. Bazılarını yakıyorlar, bazılarına türlü türlü çirkin muamelede bulunuyorlar ama İslam’a baktığımızda İslam dini, insanların yıkanmasını, kefenlenmesini, namazın kılınmasını, hatta vefat eden kişiyi yıkarken suyun ne fazla sıcak ne de fazla soğuk olmamasını sağlıyoruz. Bir insanın sağlığında nasıl bir muamele edilmesi gerekirse vefat ettikten sonra da o kişiye o şekilde muamelede bulunmamız lazım. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam, insanlara ölünün kabrine bile basmanın haram olduğunu söylüyor ve bunu yasaklamıştır. Kabirlerin üstüne oturmayın, basmayın, diyor. Yani ölüyü rahatsız ediyor. Sağ bir insana nasıl muamele ediyorsak, ölü bir insana da o şekilde yaklaşmak Müslümanca bir tavırdır. Velev ki cinsiyetleri aynı bile olsa bir mazeret dışında, savaşlarda ve salgınlarda binlerce insan bir anda ölmesi mazerettir. Bir definin defin üstüne gelmesi için 100 veya 200 yıl geçmesi gerekir. Tamamıyla çürüdükten sonra ancak caiz olur. O sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tıklama hastalığı olarak görüyoruz. O kişi, ölüye saygısızlık yapmıştır. Çünkü onun o kemikleri çıkarıp atması kesinlikle Müslümanca bir tavır değildir. O kardeşimize tavsiyemiz tövbe etsin.” (DHA)