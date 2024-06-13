Mezuniyet törenindeki ''kıyafetiniz uygun değil'' skandalına soruşturma
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise yönetimi, mezuniyet töreni için elbise giyen öğrencilerin okul bahçesine girmesine engel oldu. Valilik konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Gebze'de lise yönetimi, elbise giyen öğrencileri 'uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle mezuniyet törenine almadı. Veliler tepki gösterdi, öğrenciler ilçe milli eğitim müdürünün müdahalesiyle törene katıldı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce iki Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir" denildi.
Ne olmuştu ?
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı. Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün okula gelmesiyle öğrencilerin tamamı mezuniyet törenine katıldı.
Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde öğrenciler için okul yönetimi tarafından bahçede mezuniyet töreni düzenlendi. Tören öncesi, okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu' tarafından velilere, 'Veli izin onay formu' gönderildi.