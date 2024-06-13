Mezuniyet törenindeki ''kıyafetiniz uygun değil'' skandalına soruşturma

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce iki Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir" denildi.