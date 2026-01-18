MHRS tuzağına dikkat! Dolandırıcılardan şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem daha
Dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) kopyalayan dolandırıcıların, vatandaşları ''randevuyu gitmeme cezası'' yalanıyla ödeme sayfasına yönlendirerek mağdur etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Dolandırıcılar şimdi de Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden işlem yapan vatandaşları hedef almaya başladı.
MHRS’nin bire bir kopyasını hazırlayan dolandırıcılar, vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendirerek “randevuya gitmeme cezası” adı altında ödeme talep ediyor.
Sabah'ın haberine göre, bu yöntemle karşılaşan B.B., sisteme e-Devlet butonu üzerinden giriş yaptığını düşündüğünü ancak ekranda çıkan uyarının dikkatini çektiğini söyledi.
B.B., ekranda “4 kere randevunuza gitmediğiniz için 130 lira ceza kesilmiştir. Ödeme yapılmadığı takdirde randevu alamayacaksınız, kısıtlamalar gelecek, icraya verileceksiniz” şeklinde bir mesajla karşılaştığını belirtti.
Durumu ilk anda yeni bir uygulama sandığını ifade eden B., ödeme ekranına yönlendirildiğinde dolandırıcılığı fark ettiğini söyledi. B., “Ödeme sayfasını görünce şüphelendim ve dolandırıldığımı anladım. Kartlarımı hemen iptal ettirdim” dedi.
Sahte sitenin MHRS tasarımını bire bir kopyaladığını vurgulayan B., vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
B.B., “İnsan gerçekten aldanabiliyor. MHRS ve e-Devlet işlemlerini mutlaka resmi uygulamalar üzerinden yapmalıyız. İnternet adreslerini kontrol etmeli, bilinmeyen linklere tıklamamalı ve işlem yaparken her zaman şüpheci yaklaşmalıyız. Böyle bir durumla karşılaşıldığında da vakit kaybetmeden yetkili mercilere başvurulmalı” ifadelerini kullandı.