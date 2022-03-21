Michael Jordan’ın 10 yıldır satmaya çalıştığı malikane sahibini bekliyor
Michael Jordan’ın geçmişte yıllarca yaşadığı Chicago’daki devasa evi yaklaşık 10 yıldır alıcı bekliyor:
Jordan fiyatı neredeyse yarıya indirdi ama hala satış olmadı. Evin yıllık emlak vergisi 100 bin dolardan fazla. Ev ilk başta 29 milyon dolara listelenmişti. Evi fiyatı birkaç kez düştü. Şu an 14.9 milyon dolar civarında.
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NBA efsanesi Micheal Jordan, 7 dönüm arazisi üzerine malikanesini dört yıl boyunca süren çalışmalarının ardından 1995'te tamamladı.
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Üç kata yayılan 56.000 metrekarelik ev, daha sonra 2009’da kapsamlı bir yenilemeye tabi tutuldu.
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Büyük çatı pencereleri, gurme şefin mutfağı, sinema salonu, puro odası, poker odası, şarap mahzeni ve açık tenis kortu.
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