Microsoft çalışanından büyük vurgun
Microsoft'ta çalışan bir mühendis, bulduğu güvenlik açığı sayesinde sınırsız sayıda hediye kartı alabileceğini keşfetti. Toplamda 10 milyon dolarlık hediye kartı alan mühendis, bu parayı da Bitcoin'e yatırarak servetini katladı. 2 yıl sonra yakalanan mühendise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ukrayna'dan ABD'ye yerleşerek bilgisayar mühendisliğinde uzmanlaşan bir Microsoft çalışanı olan Volodymyr Kvashuk, Xbox hediye kartlarıyla ilgili bir güvenlik sorunu keşfederek bunu, milyonlarca dolar değerinde Bitcoin'e çevirdi.
BULDUĞU GÜVENLİK HATASINI KENDİ ÇIKARINA KULLANDI
Microsoft, video oyunu markası olan Xbox ile müşterilerine oyun konsoluyla birlikte pek çok video oyunu ve hizmet sunuyor. Diğer hediye kartlarıyla aynı mantıkta çalışan Xbox hediye kartları ile pek çok Microsoft ürünü satın alınabiliyor.
Xbox hediye kartlarıyla yapılan işlemlerde güvenlik protokollerini denetlemek ve hataları bulmakla görevli olan Kvashuk, bulduğu bir hata sayesinde devamlı bir şekilde yeni dijital hediye kartlarına ulaşabildiğini keşfetti.
Aslında görevi bu hatayı bildirmek olan Kvashuk, bu hediye kartlarını kullanarak çeşitli sitelerden Bitcoin satın almaya başladı.