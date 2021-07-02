Microsoft çalışanından büyük vurgun

BULDUĞU GÜVENLİK HATASINI KENDİ ÇIKARINA KULLANDI

Microsoft, video oyunu markası olan Xbox ile müşterilerine oyun konsoluyla birlikte pek çok video oyunu ve hizmet sunuyor. Diğer hediye kartlarıyla aynı mantıkta çalışan Xbox hediye kartları ile pek çok Microsoft ürünü satın alınabiliyor.