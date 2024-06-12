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  4. Mide bulandıran baskın: Vatandaşa yedireceklerdi; hepsi imha edildi

Mide bulandıran baskın: Vatandaşa yedireceklerdi; hepsi imha edildi

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu bir kişiye ait depoda 10 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi.

Kaynak: İHA
Mide bulandıran baskın: Vatandaşa yedireceklerdi; hepsi imha edildi - Resim: 1
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Mide bulandıran baskın: Vatandaşa yedireceklerdi; hepsi imha edildi - Resim: 2

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir vatandaş, ekipleri arayarak bir soğuk hava deposunda bozuk tavuk etleri olduğu ihbarında bulundu. 

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Mide bulandıran baskın: Vatandaşa yedireceklerdi; hepsi imha edildi - Resim: 3

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, gece saat 00.40 sıralarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte depoya baskın düzenledi. 

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Mide bulandıran baskın: Vatandaşa yedireceklerdi; hepsi imha edildi - Resim: 4

İçeriyi kontrol eden ekipler, üst üste istiflenmiş 10 ton bozuk tavuk eti ele geçirdi. 

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