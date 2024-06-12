Mide bulandıran baskın: Vatandaşa yedireceklerdi; hepsi imha edildi
Şanlıurfa'da yabancı uyruklu bir kişiye ait depoda 10 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir vatandaş, ekipleri arayarak bir soğuk hava deposunda bozuk tavuk etleri olduğu ihbarında bulundu.
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Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, gece saat 00.40 sıralarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte depoya baskın düzenledi.
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İçeriyi kontrol eden ekipler, üst üste istiflenmiş 10 ton bozuk tavuk eti ele geçirdi.
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