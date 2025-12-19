Mide bulandıran cinsel istismar skandalı Epstein dosyasından onlarca yeni fotoğraflar yayınlandı
ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasından 68 yeni fotoğrafı yayınlandı.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Denetim Komitesi mensubu Demokrat Partili siyasetçiler, aralarında Microsoft'un kurucusu milyarder iş insanı Bill Gates'in yer aldığı bir dizi tanınmış isminde bulunduğu, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein dosyasındaki 68 yeni fotoğrafı yayınlandı.
ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyasındaki gizli belgeleri kamuoyu ile paylaşması için son tarih yaklaşırken, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi mensubu Demokrat siyasetçiler Başkan Donald Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak için 68 yeni fotoğraf yayınladı.
Fotoğraflar, küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla yargılanırken 2019'da hapishanedeki hücresinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in ilişki ağı, yazışmaları ve Epstein'in himayesinde gerçekleştirilen sapkın faaliyetleri gözler önüne serdi.
Yeni fotoğraflarda, Amerikalı meşhur filozof Noam Chomksy'nin Epstein ile birlikte uçakta çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor. 97 yaşındaki Amerikalı profesör, daha önce Epstein ile belgelerde adı geçen isimler arasında yer almıştı.