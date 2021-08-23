Mide bulandıran görüntü! ''Çöp Deresi'' böyle görüntülendi

Edirne'de 10 yıl öncesine kadar içerisinde balık tutulan hatta bölgede tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Bayır Deresi şimdi ise kirlilikle mücadele ediyor. Bir zamanlar hayvanların su içtiği bölge çiftçinin de tarım alanlarını suladığı dere, pet ve içki şişelerinin oluşturduğu çöp birikintileriyle doldu. Bölge halkı yüzeyi yosunlarla ve plastik atıklarla kaplanan deredeki kirliliğe çözüm bekliyor. Dereden yayılan kötü koku da çevrede hakim oluyor.