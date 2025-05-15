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Mide bulandıran iğrençlik Marmara Denizi kıyılarına geri döndü

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde her geçen gün artan müsilaj yoğunluğu, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA
Mide bulandıran iğrençlik Marmara Denizi kıyılarına geri döndü - Resim: 1

Deniz salyası olarak bilenen müsilaj bu sene de Marmara Denizi'ni etkisi altına aldı.

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Mide bulandıran iğrençlik Marmara Denizi kıyılarına geri döndü - Resim: 2

Bursa'nın Gemlik Körfezi Gemlik Kurşunlu Mahallesinden Gemlik ilçe merkezi, Kumla, Narlı ve Kapaklı’ya kadar olan 50 kilometrelik sahil bandında denize girilecek yer kalmadı.

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Mide bulandıran iğrençlik Marmara Denizi kıyılarına geri döndü - Resim: 3

Uzun zamanın ardından yeniden görülmeye başlayan müsilaj, insanları yaz mevsimine sayılı günler kala endişelendiriyor.

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Mide bulandıran iğrençlik Marmara Denizi kıyılarına geri döndü - Resim: 4

Vatandaşlar, yazın denize girebilmek için özellikle ilgili ilçe belediyesinin biran önce çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

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