Mide bulandıran iğrençlik Marmara Denizi kıyılarına geri döndü
Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde her geçen gün artan müsilaj yoğunluğu, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA
Deniz salyası olarak bilenen müsilaj bu sene de Marmara Denizi'ni etkisi altına aldı.
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Bursa'nın Gemlik Körfezi Gemlik Kurşunlu Mahallesinden Gemlik ilçe merkezi, Kumla, Narlı ve Kapaklı’ya kadar olan 50 kilometrelik sahil bandında denize girilecek yer kalmadı.
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Uzun zamanın ardından yeniden görülmeye başlayan müsilaj, insanları yaz mevsimine sayılı günler kala endişelendiriyor.
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Vatandaşlar, yazın denize girebilmek için özellikle ilgili ilçe belediyesinin biran önce çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.
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